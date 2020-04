Was läuft heute? | Merz gegen Merz, Tiger Girl, Explained

Merz gegen Merz

Wer an Ostern trotz Kontaktsperre auf Familienstreit nicht verzichten will, kann stattdessen die zweite Staffel von „Merz gegen Merz“ schauen. Weil’s mit der Scheidung von Erik und Anne Merz in der ersten Staffel nicht geklappt hat, zanken die beiden jetzt im ZDF leidenschaftlich weiter. Klingt vielleicht im ersten Moment wenig reizvoll, ist es aber, versprochen.

Tiger Girl

Vanilla ist nett und zuvorkommend, Tiger nicht so. Höflichkeit sei auch nur Gewalt, die man gegen sich selbst richte, sagt sie. Und ganz nach dem Motto „Ist der Ruf erst ruiniert … “ zeigt sie Vanilla, wie es ist, wenn man vor allem Rücksicht auf sich nimmt und nicht immer nur auf andere. „Tiger Girl“ ist nur noch kurz in der ARD Mediathek verfügbar, deshalb ein Tipp von uns.

Explained

Träumt ihr manchmal davon, dass euch eure Lieblingsstars die Welt erklären? Netflix macht das möglich. Da nämlich leiht Emma Stone der Doku-Reihe „Explained“ ihre Stimme. Sie bringt uns dabei Dinge über unseren Kopf bei, die viele schon immer wissen wollten: Wie träumen wir? Warum haben wir Angst? Und warum können wir uns eigentlich die Lyrics unserer Kindheitshits merken, nicht aber, dass wir beim Einkaufen auch Brot kaufen sollen?

Was läuft heute?

