Was läuft heute? | Midnight in Paris, Aaron Carter: The Little Prince of Pop, The Flash

Midnight in Paris

Drehbuchautor Gil verbringt mit seiner Verlobten Inez und deren Eltern ein paar Tage in Paris. Während Inez eher an Shopping interessiert ist, will Gil lieber das Paris seiner künstlerischen Vorbilder wie Hemingway, Dalí oder Picasso kennenlernen. Als er eines Abends allein in ein Taxi steigt, bringt ihn das ins Paris der 1920er-Jahre. Eine Traumwelt, in die sich Gil von da an jeden Abend flüchtet. In der romantischen Komödie „Midnight in Paris“ von Woody Allen spielen Stars wie Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard und Tom Hiddleston mit. „Midnight in Paris“ läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte und ist eine Woche in der Arte-Mediathek verfügbar.

Aaron Carter: The Little Prince of Pop

Aaron Carter hat von Michael Jackson, dem King of Pop, den Titel „Little Prince of Pop“ verliehen bekommen. In der gleichnamigen Doku kommt der Kinderstar, der 2022 verstorben ist, noch selbst zu Wort. Es geht ums Aufwachsen im Rampenlicht, seine Beziehung zu seinem Bruder, Backstreet Boy Nick Carter, und den Umgang der Musikindustrie mit Kinderstars. Die Doku „Aaron Carter: The Little Prince of Pop“ findet ihr ab heute bei Disney+.

The Flash

Barry Allen, alias The Flash, kann mithilfe seiner Superkräfte durch Raum und Zeit reisen. Als er in einem Paralleluniversum landet, in dem seine Mutter noch am Leben ist, versucht er alles, sie und ihre Welt zu retten. Als er deswegen in die Zeitlinie eingreift, hat das ungeahnte Konsequenzen. Unter anderem existieren einige Mitglieder der Justice League nicht, die The Flash helfen könnten, seinen Fehler wieder rückgängig zu machen. Der Film „The Flash“ spielt in einem anderen Universum als die gleichnamige Fernsehserie (2014–2023) und ist Teil vom DC Extended Universe. „The Flash“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

