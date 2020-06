Was läuft heute? | Midsommar, A Star is Born, What Did Jack Do?

Midsommar

Der Kälte und der Dunkelheit entfliehen und den längsten und hellsten Tag des Jahres in Schweden mit den Einheimischen bei Tanz und gutem Essen feiern. Was wie ein Traum klingt, wird für Dani, Christian und ihre Freunde in „Midsommar“ zum Alptraum. „Midsommar“ ist waschechter Psychohorror, der nicht vor drastischen Bildern zurückschreckt. Letztes Jahr war er noch in den Kinos und jetzt könnt ihr „Midsommar“ auf Amazon Prime Video schauen.

A Star is born

Gitarrist und Sänger Jackson Maine ist ein gefeierter Musiker. Nur leider altert sein Ruhm schlecht und er muss sich mit Einsamkeit, Alkoholismus und einem Tinnitus herumschlagen. In einer Bar trifft Jackson die junge Sängerin Ally, die nicht wirklich an ihr Talent glaubt. Jackson beschließt, Ally groß raus zu bringen. Dass dabei Ally von Lady Gaga gespielt wird, lässt bereits auf den Erfolg des Unterfangens schließen. „A Star is born“ gibt’s ab heute auf Netflix.

What Did Jack Do?

Ein Verhör auf einem verrauchten Bahnhof. Es war Mord. Der Beschuldigte – ein sprechendes Äffchen. Das Opfer – ein Huhn. Der Kommissar – Regisseur David Lynch. Das ist „What did Jack do?“. Ein bizarrer Kurzfilm in Schwarz-Weiß, in dem es um die Frage geht: Wer hat das Huhn Toototabon ermordet? Den David Lynch-Film im Taschenformat könnt ihr auf Netflix sehen. Und ja, es gibt auch eine Gesangseinlage des Äffchens.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.