Was läuft heute? | Midwich Cuckoos, Paul McCartney, Die Recyclinglüge

Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten

In dem verschlafenen Städtchen Midwich fallen eines Tages plötzlich alle Menschen in Ohnmacht. Erst Stunden später wachen sie wieder auf und stellen fest, dass alle Frauen schwanger sind. Neun Monate später kommen 61 Kinder zur Welt, die mit ihrer Bösartigkeit das ganze Dorf in Angst und Schrecken versetzen. Die Serie „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ läuft heute auf Sky Atlantic an und immer donnerstags gibt’s eine neue Folge. Oder ihr schaut euch die Horroserie direkt bei Wow an.

Paul McCartney – Eine Beatles-Legende

Diese Woche darf Musiker Paul McCartney 80 Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auspusten. Grund genug, sich mal mit seinem musikalischen Leben und Schaffen auseinanderzusetzen. Denn auch nach der Trennung der „Beatles“ setzt der Ausnahmemusiker seinen Erfolg fort, auch abseits der Bühne. „Paul McCartney – Eine Beatles-Legende“ könnt ihr heute um 20.15 Uhr auf Arte anschauen oder ihr sucht euch die Doku in der Arte-Mediathek heraus.

Die Recyclinglüge

Tag für Tag häufen wir immer mehr Müll an. Durch Recycling sollte sich das große Entsorgungsproblem von Plastik endlich lösen. Trotzdem wird auch heute mehr davon verbrannt als recycelt. Warum das so ist und wer daran mitverdient, erfahrt ihr in „Die Recyclinglüge“. Die Doku findet ihr Online First in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

