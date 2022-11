Bild: Mike | © Alfonso Bresciani/Hulu

Was läuft heute? | Mike, Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele, Der Spalter

Der Kampf mit sich selbst

In der Serie „Mike“ geht es um Mike Tysons Leben, in „Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele“ geht es um einen Jungen, der verzweifelt versucht ein Nintendo Entertainment System zu Weihnachten zu bekommen und in „Der Spalter“ geht es um einen Grill-Nachmittag, der eskaliert.