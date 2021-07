Was läuft heute? | Milk, Morgen sind wir frei, Sexy Beasts

Milk

Harvey Milk zieht in den 70er Jahren mit seinem Partner nach San Francisco und eröffnet dort einen kleinen Fotoladen. Doch als es immer wieder zu homophoben Anfeindungen kommt, entschließt sich Milk, in die Politik zu gehen und sich für die Rechte von Homosexuellen einzusetzen. Schon bald wird er zur Ikone einer ganzen Bewegung. Aber auch zur Zielscheibe von Gewalt. Den dramatischen und zugleich witzigen Film „Milk“ könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video stremen.

Morgen sind wir frei

Als 1979 in Iran der Schah gestürzt wird, beschließen Beate und Omid, die DDR zu verlassen und in Omids alte Heimat zu ziehen. Sie hoffen auf ein Leben in Frieden und Freiheit, doch die politischen Unruhen dauern noch immer an. Beate beginnt langsam, an der Entscheidung zu zweifeln. Das Drama „Morgen sind wir frei“ läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte und ist noch bis zum 27. Juli in der Mediathek verfügbar.

Sexy Beasts

Blind Dates sind ja immer so eine Sache. Aber dann auch noch verkleidet als Monster? Das probiert die neue Serie „Sexy Beasts“ aus. Damit sich die Teilnehmenden der Show nicht sehen, verstecken sie sich unter freaky Monster-Masken. Kann man so die wahre Liebe finden? Finden wir es heraus! Ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.