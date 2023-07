Was läuft heute? | Milla Meets Moses, Ghosts, Der tiefste Atemzug

Milla Meets Moses

Milla hat Krebs, aber will das eigentlich nicht ihr restliches Leben bestimmt lassen. Zum Glück trifft sie auf Moses, der etwas älter und komplett anders als die Menschen in ihrem Umfeld ist. Moses hat Tattoos, dealt mit Drogen und hat keine Angst vor dem Tod. Davon würden sich Milla und auch ihre Eltern gerne eine Scheibe abschneiden. „Milla Meets Moses“ könnt ihr heute um 20.15 Uhr auf Arte anschauen oder ihr sucht euch das Drama direkt in der Arte-Mediathek heraus.

Ghosts

Samantha und Jay haben sich vor einiger Zeit ein altes Landgut gekauft. Doch in dem geistern auch ein paar Bewohnerinnen und Bewohner aus den letzten paar Jahrzehnten bis Jahrhunderten herum. Ausgerechnet Samantha kann sie sehen und das sorgt vor allem jetzt, als sie endlich ihre Frühstückspension eröffnet haben, für einiges an Chaos. Die zweite Staffel „Ghosts“ findet ihr jetzt bei Wow.

Der tiefste Atemzug

Alessia Zecchini taucht ohne Sauerstoffflasche hundert Meter in die Tiefe. Das ist alles andere als ungefährlich und deswegen ist auch immer Sicherungstaucher Stephen an ihrer Seite. Gemeinsam wollen sie einen neuen Weltrekord aufstellen und dafür geht Alessia bis an ihre Grenzen — und darüber hinaus. Die Doku „Der tiefste Atemzug“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.