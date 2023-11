Bild: Der Cast von Miracle Workers | Kena Betancur / AFP

Was läuft heute? | Miracle Workers, Sense of Tumour, Reminiscence

Was für eine Zukunft

Auf Warner TV Comedy landet Daniel Radcliffe in „Miracle Workers“ in einer postapokalyptischen Zukunft. Beim ZDF wird ein angehender Arzt in „Sense of Tumour“ selbst zum Patient und auf Prime Video macht Hugh Jackmann in „Reminiscence“ Jagd auf Erinnerungen.