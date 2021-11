Was läuft heute? | Misha und die Wölfe, Masters of the Universe: Revelation, Contagion

Misha und die Wölfe

Während des Holocaust werden die Eltern der jungen Misha deportiert. Die Jüdin entschließt, sie zu suchen und läuft durch den Wald in Richtung Osteuropa, wo sie sich mit Wölfen anfreundet. Eine unglaubliche Geschichte, die sie später in einem Buch erzählt und die sogar verfilmt wird. Nur dann stellt sich heraus, das alles gelogen war. Die Dokumentation „Misha und die Wölfe“ in der Arte Mediathek erzählt die wahre Geschichte von Misha Defonseca.

Masters of the Universe: Revelation

In einem Kampf zwischen Gut und Böse, genauer gesagt zwischen He-Man und Skeletor, wurde der Planet Eternia gespalten und verwüstet. Jetzt müssen die Heldinnen und Helden um He-Man versuchen den Planeten zu retten, um das Universum vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Doch Skeletor setzt alles daran, sie an ihrer Mission zu hindern und auch sonst stehen die Sterne nicht gut: Denn die Magie von Eternia schwindet nach und nach und auch das Schwert der Macht ist verschwunden. „Masters of the Universe: Revelation“ knüpft an die Kultserie aus den 80ern an und ist jetzt auf Netflix zu sehen.

Contagion

Nach einer Auslandsreise stirbt eine junge Frau an einer Virus-Infektion. Nur kurze Zeit später steht die Welt vor einer großen Herausforderung, denn das Ganze verwandelt sich in rasanter Geschwindigkeit in eine tödliche Epidemie. Wegen seiner Parallelen zur Covid19-Pandemie wurde der Thriller „Contagion“ deshalb im letzten Jahr auch immer wieder als „Vorbote der Pandemie“ gehandelt und entwickelte sich neun Jahre nach Kinostart noch zum absoluten Streaming-Hit. „Contagion“ ist jetzt auf Prime Video abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.