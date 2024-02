Was läuft heute? | Mission: Impossible – Dead Reckoning, Mercy, Appleseed Alpha

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Tom Cruise spielt in „Mission: Impossible — Dead Reckoning“ zum siebten Mal den Agenten Ethan Hunt. Es gibt eine Künstliche Intelligenz, die das Überleben der Menschheit bedroht. Ethan und sein Team wollen die KI zerstören, bevor sie in die falschen Hände gerät. Ihr könnt „Mission: Impossible — Dead Reckoning“ ab heute bei Paramount+ gucken.

Mercy

In dem Film „Mercy“ geht es um Michelle. Sie arbeitet als Ärztin, doch in ihrem früheren Leben war sie Elite-Soldatin. Als in ihrem Krankenhaus Geiseln genommen werden, kommt ihr die Erfahrung als Soldatin ganz recht. Weil sich unter den Geiseln auch Freundinnen und ihr Sohn befinden, versucht sie auf eigene Faust, die Geiselnehmer zu stellen. „Mercy“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Appleseed Alpha

„Appleseed Alpha“ spielt in einer dystopischen Zukunft. Die Welt wurde vom Dritten Weltkrieg nahezu zerstört. Die Soldatin Deunan und der Cyborg Briareos suchen in den Ruinen New Yorks nach Überlebenden. Gemeinsam suchen sie nach Olympus, einer Stadt, in der man Gerüchten zufolge noch gut leben kann. „Appleseed Alpha“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.