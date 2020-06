Was läuft heute? | Modern Family, Last One Laughing: Australia, Es gilt das gesprochene Wort

Modern Family (Staffel 10)

Nehmt euch Zeit zum Bingewatchen: Die zehnte Staffel „Modern Family“ ist ab heute bei Netflix verfügbar. Und nach zehn Staffeln geht der chaotisch-trottelige Luke Dunphy tatsächlich aufs Community College. Luke-Darsteller Nolan Gould ist übrigens das genaue Gegenteil von trottelig. Er ist Mitglied in der Hochbegabtenvereinigung Mensa. Wie es den anderen Familien in „Modern Family“ ergeht, könnt ihr ab heute in 22 neuen Folgen sehen.

Last One Laughing: Australia

Das Original in Japan ist mega erfolgreich, die Version aus Mexiko auch. Jetzt kommt mit „Last One Laughing: Australia“ die erste Amazon Original Produktion aus Australien. Schauspielerin und Komikerin Rebel Wilson moderiert das Comedy-Experiment, bei dem zehn Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer es schafft, nicht zu lachen, gewinnt die Show. „Last One Laughing: Australia“ gibt’s jetzt bei Amazon Prime Video.

Es gilt das gesprochene Wort

Im Türkei-Urlaub lernt Marion den männlichen Prostituierten Baran kennen, der gerne ein besseres Leben führen möchte. Die beiden gehen eine Schein-Ehe ein, können den Deal aber nicht lange aufrechterhalten. Das deutsch-französische Drama „Es gilt das gesprochene Wort“ könnt ihr ab heute bei Sky Ticket streamen.

Was läuft heute

