Was läuft heute? | MONARCH: Legacy of Monsters, Scott Pilgrim hebt ab, Viel Wirbel um Weihnachten

MONARCH: Legacy of Monsters

In der neuen Serie „MONARCH: Legacy of Monsters“ geht es in die Welt von Godzilla und King Kong. Die Geschichte folgt der Lehrerin Cate, die sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater macht. Schnell stellt sich raus, dass Cates Vater ein Doppelleben in Japan führte und sich auf den Spuren der MONARCH-Organisation befand. Dabei trifft sie auch auf den Soldaten Lee Shaw. Der wird von Kurt Russell gespielt und in der jüngeren Version von Russels Sohn Wyatt. Die ersten zwei von zehn Folgen „MONARCH: Legacy of Monsters“ gibt es auf Apple TV+.

Scott Pilgrim hebt ab

Für Fans des 2010 erschienenen Films „Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“ gibt es jetzt neues Futter in Form einer Animationsserie. „Scott Pilgrim hebt ab“ basiert, wie der Film, auf den Comics von Bryan Lee O’Malley. Als Scott eines Tages die mysteriöse Ramona Flowers kennenlernt, verlieben sich beide schnell ineinander. Um aber mit Ramona zusammen zu sein, muss Scott ihre sieben teuflischen Ex-Partner besiegen. Die Animationsserie übernimmt nicht nur den Style der Comics, sondern es kehren auch Schauspieler wie Michael Cera, Chris Evans, Brie Larson und Aubrey Plaza zurück, um ihre Rollen aus dem Film zu sprechen. „Scott Pilgrim hebt ab“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Viel Wirbel um Weihnachten

Um die anstehenden Weihnachtszeit langsam einzuleiten, gibt es mit „Viel Wirbel um Weihnachten“ eine neue Komödie auf Disney+. Im Film spielt Ludacris den Weihnachtsmuffel Eddie, der seiner Tochter aber ein schönes Weihnachtsfest bescheren will. An Heiligabend schlüpft dann Weihnachtsmann Nick durch den Karmin. Er braucht Hilfe, um die Liste mit den unartigen Kindern wieder zu beschaffen. An der Seite von Ludacris spielt Comedian Lil Rel Howery den Weihnachtsmann Nick. Den Film „Viel Wirbel um Weihnachten“ gibt es ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

