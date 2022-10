Was läuft heute? | Money Maker, Four Good Days, Enfant Terrible

Money Maker

Mal eben schnell viel Geld verdienen – das kann sehr gut klappen, aber eben auch oft in die Hose gehen. Pokerspieler Fedor Holz hatte zum Beispiel sehr viel Erfolg und zieht auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Schlussstrich. Was ihn dazu bewogen hat, seht ihr in „Money Maker“ in der ARD-Mediathek. Hier wird in jeder Episode ein Mensch mit seiner ganz eigenen Geschichte vorgestellt.

Four Good Days

Molly will endlich clean werden. Dafür braucht sie aber Unterstützung und steht eines Tages plötzlich vor der Tür ihrer Eltern. Sie muss nur noch vier Tage durchhalten, dann kann sie an einer Erfolg versprechenden Entzugsmethode teilnehmen. Doch das wird weder für sie noch für ihr Umfeld eine einfache Zeit. In „Four Good Days“ übernehmen Mila Kunis und Glenn Close die Hauptrollen. Ihr könnt das Drama auf Prime Video anschauen.

Enfant Terrible

Rainer Werner Fassbinder lebt für die Arbeit an seinen Filmen. In kürzester Zeit macht er sich durch seine Art und seine etwas anderen Filme einen Namen in der Szene. Doch auch in seinem Privatleben will er alles haben und alles erleben – inklusive den Drogen. Zusammengefasst in knapp 130 Minuten könnt ihr das alles in „Enfant Terrible“ miterleben. Den Spielfilm findet ihr in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

