Bild: Money Monster: Jodie Foster (l., Regie) mit Julia Roberts und George Clooney | Loic Venance / AFP

Was läuft heute? | Money Monster, Decision Game, Selling The OC

Wo ist das Geld?

In „Money Monster“ wird George Clooney zur Geisel und in der Thriller-Serie „Decision Game“ muss eine Mutter die richtige Entscheidung zur Rettung ihrer Tochter treffen. Mitten in Orange County kommt es in „Selling The OC“ zu einer Menge Drama zwischen den Maklern und Maklerinnen.