Was läuft heute? | Monsieur Claude und sein großes Fest, Manta Manta, In den Ruinen von Mossul

Monsieur Claude und sein großes Fest

Monsieur Claude hat sich inzwischen mit seinen vier Schwiegersöhnen abgefunden und sucht eigentlich nach ein wenig Ruhe in seinem Leben. Aber bald steht sein 40. Hochzeitstag an und seine Töchter planen eine Party – und zwar mit den Eltern ihrer Partner. Ob das eine gute Idee ist, seht ihr ab heute in „Monsieur und sein großes Fest“ bei Prime Video.

Manta Manta

Bertie (Til Schweiger) kann sich nichts Besseres vorstellen, als in seinem gelben Manta durch die Straßen zu düsen und Rennen zu gewinnen. Aber nicht alle in seinem Umfeld verstehen seine Leidenschaft, und als dann auch noch sein eigenes Auto den Geist aufgibt, hat er eigentlich keine Chance mehr auf den Sieg. „Manta Manta“ könnt ihr jetzt bei RTL+ anschauen.

In den Ruinen von Mossul — Don’t Come Back

Ghaader kehrt im Juli 2017 zurück in seine Heimatstadt Mossul, von der aber durch die Kriege und Konflikte nicht mehr viel übrig ist. Ghaader hat eine Mission: Er will mit Freunden einen unabhängigen Radiosender gründen. Doch dabei stellen sich ihnen einige Probleme in den Weg. Die Doku „In den Ruinen von Mossul“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

