Was läuft heute? | Moon Knight, Vertraue Niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig, Lara

Moon Knight

Nach einer Nahtoderfahrung steht der Söldner Marc Spector (Oscar Isaac) als „Moon Knight“ im Dienst seines Retters, eines ägyptischen Gottes. Das ist aber nicht alles, was sich in seinem Leben verändert, denn auch eine dissoziative Identitätsstörung tritt bei ihm auf. Jetzt muss er zwischen verschiedenen Persönlichkeiten navigieren und seine neu gefundenen Kräfte für den Kampf gegen das Böse einsetzen. Die Marvel-Serie „Moon Knight“ findet ihr auf Disney+.

Vertraue Niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig

Gerald Cotten war ein junger Kryptowährungs-Multimillionär und ist jetzt tot. Das ist jedenfalls die offizielle Geschichte. Aber es gibt einige Zweifel, denn nicht nur Cotten verschwand auf mysteriöse Weise, sondern auch 250 Millionen Dollar. „Vertraue Niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig“ versucht Licht ins Dunkel zu bringen und macht sich auf Spurensuche. Ihr könnt die Doku auf Netflix streamen.

Lara

Es ist Laras 60. Geburtstag, aber ihr ist absolut nicht zum Feiern zumute. Eigentlich will sie nur ihren Sohn erreichen, der seit Wochen nicht auf ihre Anrufe reagiert. Mit dem Ziel, den Kontakt und die Beziehung wieder herzustellen, kauft Lara alle restlichen Tickets für das Klavierkonzert ihres Sohnes am Abend. Die Karten verteilt sie unter den Menschen, denen sie im Laufe des Tages in Berlin begegnet. Das Filmdrama „Lara“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.