Was läuft heute? | Moonbase 8, Forte, Amerikas neuer Präsident

Moonbase 8

Der Mond. Um ihn zu erreichen braucht es jahrelanges Training. Und dass das die Astronauten Skip, Rook und Cap dringend nötig haben, beweisen sie in der neuen Comedy-Serie „Moonbase 8“. Zusammen bereiten sie sich in einer Trainingsraumstation in der Wüste auf den Weltraumflug vor. Und bei allen Pannen können sie froh sein, doch noch nicht ins All zu fliegen. Die Comedy-Serie „Moonbase 8“ gibt’s jetzt auf Sky Atlantik und online bei Sky Ticket.

Forte

Nour ist nicht auf den Mund gefallen, bei allen beliebt und macht ihre männlichen Team-Mitglieder beim Fußball fertig. Trotzdem wünscht sie sich ein wenig femininer zu sein. Da kommt ihr das Angebot des Trainers Sissi gerade recht, es doch mal mit Pole-Dance zu versuchen. Die französische Komödie „Forte“ gibt’s jetzt auf Amazon Prime Video.

Amerikas neuer Präsident – Zeitenwende mit Joe Biden?

Der 20. Januar 2021 ist der Tag, auf den fast die ganze Welt seit Wochen wartet. Nach der umkämpften Wahl und den stürmischen Zeiten danach wird Joe Biden als Präsident der USA vereidigt. Das ZDF sendet das ganztägige Spezial „Amerikas neuer Präsident – Zeitenwende mit Joe Biden?“ in der ZDF Mediathek und im Fernsehen. Dabei gibt es Dokus mit Rückblicken auf die Amtszeit Trumps, Ausblicke auf die kommendende Präsidentschaft Bidens und natürlich Live-Bilder aus den USA.

Was läuft heute?

