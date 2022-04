Bild: Morgen sind wir frei | © WDR/Little Dream Entertainment

Was läuft heute? | Morgen sind wir frei, Don’t Breathe 2, Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford

Die Illusion von Freiheit

In „Morgen sind wir frei“ kehrt der gebürtige Iraner Omid nach dem Sturz des Schahs zurück in seine Heimat, in „Don’t Breathe 2“ rächt sich ein blinder Kriegsveteran an der Entführung seiner Pflegetochter und „Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford“ erzählt genau diese Geschichte.