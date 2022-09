Was läuft heute? | Mortal Kombat, Zölibat – Der katholische Leidensweg, Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Mortal Kombat

Es herrscht seit vielen Jahrhunderten Krieg zwischen bösen Mächten aus der sogenannten Outworld und auserwählten Kämpfern der Erde. Um zu entscheiden, wer die Erde für sich gewinnt, gibt es den “Mortal Kombat”. Dort treten die Kämpfer und Kämpferinnen gegeneinander an. Doch die bösen Mächte der Outworld haben bereits neun Mal gewonnen. Entscheiden sie den Kampf ein zehntes Mal für sich, ist die Erde für immer verloren. Um das zu verhindern, wählt der Erdenbeschützer Lord Raiden ungewöhnliche Kämpfer und Kämpferinnen, die sich dem unfairen Kampf um die Erde stellen. Der Film beruht auf dem gleichnamigen blutigen Videospiel und lässt an Gemetzel nichts zu wünschen übrig. „Mortal Kombat“ könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen.

Zölibat – Der katholische Leidensweg

Die Doku befasst sich mit Priestern weltweit, die sich gegen das Zölibat entschieden haben. Sie bezweifeln, dass es sinnvoll ist, daran festzuhalten, denn die katholische Kirche steckt in einer tiefen Krise: es ist schwer, Nachwuchs zu finden, und immer weniger Menschen kommen zu den Messen. Weltweit regt sich Widerstand gegen das Zölibat und immer mehr Priester bekennen sich zu ihren Beziehungen. Doch von Seiten der hohen Ämter wird weiterhin am Zölibat festgehalten. Die Dokumentation „Zölibat – Der katholische Leidensweg“ ist jetzt in der Arte-Mediathek verfügbar.

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Spaßige Unterhaltung bietet der Entertainer Jo Koy: er konnte bereits einige Erfolge auf Comedy Central feiern und hat nun seit 2017 drei Shows auf Netflix. Jetzt folgt seine vierte, live aus dem Los Angeles Forum. Als Amerikaner mit philippinischen Wurzeln spricht er unter anderem über seine Vergangenheit und was ihn als Asiaten ausmacht. Die Show „Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum“ könnt ihr bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.