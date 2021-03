Was läuft heute? | Moxie, Die Macht der sanften Berührung, Horns

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen

An Vivians Schule steht das alljährliche Ranking an: Wer hat den schönsten Po, wer kommt am besten bei den Jungs an und wer ist Meisterin der Selfies? Als sie realisiert, wie sexistisch und beleidigend das eigentlich ist, gründet sie eine Zeitschrift: Moxie. Hier prangert sie das Verhalten an ihrer Schule an. Doch das hat weitaus mehr Auswirkungen, als sie sich je erträumt hätte. Der Film „Moxie. Zeit, zurückzuschlagen“ läuft ab heute auf Netflix.

Die Macht der sanften Berührung

Berührungen begleiten uns unser gesamtes Leben: Von dem Punkt, an dem ein Baby zum ersten Mal in den Arm genommen wird, über Händchenhalten bis hin zum Kuscheln. Sie sind viel wichtiger, als uns meistens bewusst ist – und das fällt in Zeiten von Social Distancing und Co. natürlich noch mehr auf. Doch was bewirken Berührungen überhaupt in uns? Damit beschäftigt sich die Dokumentation „Die Macht der sanften Berührung“. Die läuft heute um 21:40 Uhr auf Arte und ist natürlich auch in der Mediathek verfügbar.

Horns

Seine Freundin wird tot im Wald gefunden und Ignatius wird von allen als Mörder verdächtigt. Keiner glaubt ihm, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Verzweifelt sucht er selbst den Mörder und bekommt ungeahnte Hilfe: Ihm wachsen Hörner, die bewirken, dass jeder in seinem Umfeld die dunkelsten Geheimnisse ausplaudert. Nach dem ersten Schock über die neue Gabe macht sich Ignatius, gespielt von Daniel Radcliff, wieder auf die Suche. „Horns“ ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar.

