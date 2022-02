Bild: Richard Gere spielt die Hauptrolle in Mr. Jones | Grant Lamos IV/Getty Images

Was läuft heute? | Mr. Jones, Networld, Teenage Mutant Ninja Turtles

Verbotene Liebe

In „Mr. Jones“ spielt Richard Gere einen manisch-depressiven Patienten, „Networld“ hilft uns die Entstehung Sozialer Netzwerke besser zu verstehen und in „Teenage Mutant Ninja Turtles“ gibt es Action in typischer Michal-Bay-Manier.