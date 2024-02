Was läuft heute? | Mr. & Mrs. Smith, Mr. Monks letzter Fall, Sløborn

Mr. & Mrs. Smith

Fast 20 Jahre ist es her, dass die Geschichte des Profiagenten-Paars „Mr. & Mrs. Smith“ die Leinwand erobert hat. Jetzt kehren John (Donald Glover) und Jane (Maya Erskine) im Serien-Format zurück. Anders als im Film, wissen die beiden allerdings, dass sie Spione sind. Die Ehe ist Teil ihres neuen Auftrags. Wie das ausgeht, seht ihr in der neuen Serie „Mr. & Mrs. Smith“ bei Prime Video.

Mr. Monks letzter Fall



Auch der neurotische Privatdetektiv Adrien Monk (Tony Shalhoub) ist wieder da — dieses Mal im Filmformat. Zurück in einer Welt, die für ihn dank der Corona-Hygienemaßnahmen perfekt ist. Für seinen letzten Fall dürfen sein fotografisches Gedächtnis und viele alte Bekannte aus der Serie nicht fehlen. Denn dieser Fall ist besonders persönlich: ausgerechnet seine Stieftochter Molly ist darin verwickelt. „Mr. Monks letzter Fall“ gibt es ab sofort bei Magenta TV.

Sløborn

Die dritte und finale Staffel der Science-Fiction-Serie „Sløborn“ ist da. Nachdem auf der fiktiven Nordsee-Insel ein tödliches Virus ausgebrochen ist, hat sich die junge Evelin (Emily Kusche) mit anderen Bewohnern und Bewohnerinnen mittlerweile auf das Festland gerettet. Dort herrscht ein Überlebenskampf. Evelin will ihren Vater (Wotan Wilke Möhring) finden. Ihre Reise durch ein verwüstetes Land könnt ihr ab heute in den neuen Folgen „Sløborn“ in der ZDF Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.