Was läuft heute? | Mr. Right, Don’t breathe 2, Der Beste der Welt

Mr. Right

Martha (Anna Kendrick) hat den Glauben an die Liebe eigentlich schon aufgegeben. Bis sie ihren „Mr. Right“ (Sam Rockwell) trifft. Beide verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Alles könnte perfekt sein, wenn Mr. Right nicht einen Job hätte, der potenziell sehr gefährlich werden könnte. Er ist Auftragskiller, allerdings mit überraschenden Prinzipien. Welche das sind, könnt ihr in der Action-Komödie „Mr. Right“ ab heute bei Prime Video sehen.

Don’t Breathe 2

Vielleicht kennt ihr den ersten Teil der „Don’t Breathe“-Reihe. Darin konnte man Norman Nordstrom aka „Der blinde Mann“ kennenlernen. Weil er nicht sehen kann, muss er sich bei der Verteidigung gegen Feinde ganz auf seinen Instinkt verlassen. Im zweiten Teil will er dieses Wissen nun an seinen Teenager-Schützling Phoenix weitergeben. Und die kann das verdammt gut gebrauchen. Gegen wen sich Phoenix wehren muss, könnt ihr in „Don’t Breathe 2“ ab heute bei Netflix sehen.

Der Beste der Welt

Prem Patel ist ein richtiges Mathe-Genie. Aber seitdem er herausgefunden hat, dass sein verstorbener Vater Rapper war, hat Prem nur noch eines im Kopf: In die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Eines Tages bekommt Prem überraschenden Besuch. Ob dieser ihm bei der Rap-Karriere helfen kann, könnt ihr in „Der Beste der Welt“ ab sofort bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.