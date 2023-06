Was läuft heute? | Mrs. Harris und ein Kleid von Dior, Hello Again – Ein Tag für immer, Rüstungsboom

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Seitdem ihr Mann Eddy im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, muss Ada (gespielt von Lesley Manville) ihr Leben alleine meistern. Sie arbeitet als Putzfrau für die gehobene Gesellschaft in London. Als sie bei einer Kundin ein Kleid von Christian Dior sieht, beginnt sie davon zu träumen, auch einmal so etwas Traumhaftes zu besitzen. Da kommt ihr ein unerwarteter Geldsegen gerade recht. Ob sie sich ihren Traum erfüllt, seht ihr in „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“, ab heute bei WOW.

Hello Again — Ein Tag für immer

Manchmal checkt man ja erst etwas zu spät, was man eigentlich wirklich wollte. So geht es in „Hello Again — Ein Tag für immer“ auch Zazie. Denn sie muss erst zur Hochzeit ihres besten Freundes eingeladen werden, um zu merken, dass sie von der Idee nicht begeistert ist. Also versucht sie, die Hochzeit zu verhindern. Irgendwie klappt da aber nicht — und zwar nicht nur ein Mal. Wie oft genau Zazie versucht, ins Ja-Wort zu platzen, könnt ihr in der Liebeskomödie „Hello Again — Ein Tag für immer“ ab sofort bei Netflix sehen.

Rüstungsboom — Bomben, Panzer und Probleme

Letztes Jahr sprach Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner bisher berühmtesten Rede von einer „Zeitenwende“, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst wurde. Diese Zeitenwende macht sich vor allem in der deutschen Rüstungsindustrie bemerkbar. Es gibt riesige Investitionen und auch der Export deutscher Waffen ins Ausland läuft richtig gut. Trotzdem haben die Rüstungsfirmen vor allem als Lieferanten für die Bundeswehr immer wieder Probleme. Woran das liegen könnte, untersucht die Doku „Rüstungsboom — Bomben, Panzer und Probleme“. Die Doku läuft heute auf ZDFinfo und steht vorab als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

