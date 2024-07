München

In dem Drama „München“ auf Netflix, aus dem Jahr 2005, schildert Kultregisseur Steven Spielberg die Geschehnisse rund um den Anschlag auf das olympische Dorf im September 1972. Als Reaktion auf den Mord des israelischen Olympia-Teams setzt der Geheimdienst den Agenten Avner Kaufmann auf die Terroristen an. Dieser soll sie töten. Neben Eric Bana, ist auch Daniel Craig Teil des Casts. Das Drama „München“ gibt es auf Netflix.

Sam Morril: You’ve changed

Fans von amerikanischer Stand-up Comedy ist der Name Sam Morril schon länger ein Begriff. Der Podcaster, Comedian und Schauspieler steht in seinem neuen Special wieder auf der großen Bühne. Mit seiner gewohnt lässigen Art geht es in „Sam Morril: You’ve changed“ um das älter werden, sein schlimmstes Date aller Zeiten und merkwürdige Begegnungen in der U-Bahn. Das Stand-up Special „Sam Morril: You’ve changed“ gibt es ab heute bei Prime Video.

3 Paare, ein Ziel — Wir wollen heiraten

In der ersten Staffel der Doku-Serie „3 Paare, ein Ziel“ wurden drei unterschiedliche Paare auf ihrem Weg zum Elternwerden begleitet. In den neuen Folgen geht es um einen der wichtigsten Tage im Leben vieler Paare: die Hochzeit. Dieses Mal dabei sind Cansu und Sertan, die eine türkische Hochzeit für über 400 Gäste organisieren müssen und Morin und Roman, die in kürzester Zeit und mit kleinem Budget ihre Hochzeit planen. Alle Folgen von „3 Paare, ein Ziel — Wir wollen heiraten“ sind in der ARD-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.