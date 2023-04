Was läuft heute? | Murder Mystery 2, The Power, Tetris

Murder Mystery 2

Auf Netflix ermitteln Adam Sandler und Jennifer Aniston wieder als Ehepaar Spitz in „Murder Mystery 2“. Dieses Mal verschlägt es die beiden rund um den Globus, um die Entführung des Maharadschas aufzuklären. Neben Sandler und Aniston ist dieses Mal auch Mark Strong mit von der Partie. Ob die Mischung aus Comedy und „Whodunit“-Genre wieder genauso gut funktioniert, könnt ihr ab heute herausfinden. „Murder Mystery 2“ gibt es jetzt auf Netflix.

The Power

Die neue Serie „The Power“ stellt die Frage: Was wäre, wenn urplötzlich ein Teil der Weltbevölkerung Superkräfte entwickelt und dieser Teil nur aus Frauen bestünde? Diese Prämisse war schon die Grundlage für das 2016 erschienene Buch „Die Gabe“ von Naomi Alderman. Alderman war auch für die Serie als Autorin tätig. In der Serienadaption ist neben Toni Colett auch John Leguizamo zu sehen. „The Power“ findet ihr jetzt auf Prime Video.

Tetris

Das Videospiel Tetris gehört zu den erfolgreichsten und meistverkauften Spielen der Geschichte. Das liegt unter anderem an der Tatsache, dass es zum Start des Gameboy 1989 zu jeder Konsole eine Kopie von Tetris gab. Der Film „Tetris“ erzählt nun die Geschichte, wie eben dies zustande kam und mit was für Hindernissen sich der Unternehmer Hank Rogers, gespielt von Taron Egerton, herumschlagen musste, um Tetris von der Sowjetunion in den Westen zu bringen. „Tetris“ gibt es ab heute auf AppleTV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.