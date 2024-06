Was läuft heute? | Murdered: The Baby on the Beach, Gefährlich nah – Wenn Bären töten, Bangla

Murdered: The Baby on the Beach

1984 wird in der Grafschaft Kerry ein ermordetes Baby am Strand gefunden. Die Ermittler haben auch schnell eine Schuldige: Joanna Hayes. Doch ihr Verdacht basiert auf keinen konkreten Beweisen, sondern nur auf Vorurteilen gegenüber alleinerziehenden Müttern. Was für weitreichende Folgen der Fall hatte, sehr ihr ab heute in „Murdered: The Baby on the Beach“ auf Wow.

Gefährlich nah — Wenn Bären töten

Nirgendwo auf der Welt leben Menschen und Bären so eng beieinander wie in Trentino. Im April 2023 tötet die Bärin Gaia einen Jogger, was eine lang anhaltende Debatte auslöst. Viele fordern den Abschuss des Bären, während Tierschützerinnen und Tierschützer mit aller Macht dagegen protestieren. Die Doku „Gefährlich nah — Wenn Bären töten“ von Grimme-Preisträger Andreas Pichler findet ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Bangla

Phaim lebt in Rom und ist halb Italiener, halb Bengale. Als er die impulsive Asia kennenlernt, ist er sofort fasziniert von ihr. Doch immer wieder sorgen seine familiären Traditionen und religiösen Glaubenssätze für Probleme in der Beziehung. Die italienische Miniserie „Bangla“ läuft heute um 23.15 Uhr auf ZDFneo.

