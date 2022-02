Was läuft heute? | Murderville, The True Story of Brad & Angelina, Mehr als ein Mord

Murderville

Krimiserien gibt es ja wie Sand am Meer. Doch „Murderville“ baut in das altbekannte Schema der Verbrechensaufklärung einen kleinen Twist mit ein. Denn jede Folge kommt ein neuer Promi zu Gast, der dann Detective Terry Seattle bei seiner Arbeit hilft. Doch die Gäste bekommen kein Drehbuch und müssen eine Menge improvisieren. Mit dabei ist unter anderem Moderator Conan O’Brien. Alle Folgen der Comedy-Krimi-Serie gibt’s jetzt auf Netflix.

The True Story of Brad & Angelina – Sie waren Brangelina

Brad Pitt und Angelina Jolie waren eines der bekanntesten Traumpaare aus Hollywood. Am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ hat es zwischen den beiden gefunkt und schnell wurde aus einem kleinen Flirt eine richtige Beziehung. Doch hinter den Kulissen lief nicht immer alles so rosig ab. Was da so alles vor sich ging, erfahrt ihr in der Doku „The True Story of Brad & Angelina“ in der ZDF-Mediathek.

Mehr als ein Mord

Die 35-jährige Julia verschwindet eines Tages plötzlich aus ihrer Wohnung in Gelsenkirchen. Ihre Familie vermutet ein schlimmes Verbrechen und schnell gerät Julias Ex-Freund ins Visier der Polizei. Der saß schonmal Gefängnis, denn er hatte seine damalige Freundin umgebracht. Ob er auch hinter Julias Verschwinden steckt, seht ihr in der Serie „Mehr als ein Mord“, online first in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.