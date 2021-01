Bild: Sean Connery in „Jagd auf Roter Oktober“ | ZDF und TM Copyright © 2002 by Paramount Pictures

Was läuft heute? | Narziss und Goldmund, Jagd auf Roter Oktober, Selbst ist die Braut

Auf der Suche nach der Freiheit

In „Narziss und Goldmund“ wird die Geschichte einer besonderen Freundschaft erzählt und in „Jagd auf Roter Oktober“ greift ein sowjetischer U-Boot-Kapitän Amerika an – oder doch nicht? Außerdem empfehlen wir „Selbst ist Braut“, in der eine Fake-Verlobung auch vor einer Großfamilie standhalten muss.