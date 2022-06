Bild: Moritz Bleibtreu und Franka Potente in Lola rennt | © Beta Film | ARD

Was läuft heute? | Nawalny, Black Lake, Lola rennt

Immer weitermachen

Reichlich Action erwartet euch heute: In der Dokumentation „Nawalny“ konfrontiert der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny die Menschen, die einen Anschlag auf ihn verübt haben. Der Traum von einem eigenen Ski-Paradies zerplatzt in der Horrorserie „Black Lake“ und in „Lola rennt“ darf Franka Potente keine Zeit verlieren.