Was läuft heute? | Neuer, täglicher Film-, Doku- und Serienpodcast

Täglicher Film-, Doku- und Serienpodcast

Mit „Was läuft heute?“ starten wir am Gründonnerstag einen täglichen Podcast, der sich mit Filmen, Dokumentationen und Serien beschäftigt. Denn das Angebot auf Streamingplattformen und in Mediatheken ist in den letzten Monaten und Jahren so massiv gewachsen, dass wir den Eindruck gewonnen haben, euch und uns fehlt ein täglicher Serienpodcast, der in aller Kürze einen Überblick gibt. In den nächsten Tagen könnt ihr „Was läuft heute?“ in eurer Lieblingspodcast-App abonnieren. Natürlich gibt es alle Folgen dann auch bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Spotify.

Bald auch für Sprachassistenten

In den nächsten Wochen wird unser täglicher Serienpodcast „Was läuft heute?“ dann auch für Alexa und den Google Assistant verfügbar sein. Denn wir arbeiten bereits an Anwendungen für Amazon Echo und Google Home. Damit könnt ihr dann bald ganz bequem im Wohnzimmer nach den neuesten Serien fragen. Momentan gehen wir davon aus, dass noch im April die Anwendungen für die beiden aktuell wichtigsten Sprachassistenten verfügbar sind.

Ist Rabea der größte Friends-Fan aller Zeiten?

In der Teaser-Episode sprechen Rabea Schloz und Christian Bollert über die Idee und den neuen Podcast. Außerdem verrät Rabea, dass sie mindestens einmal im Jahr „Friends“ schaut und damit wohl zu den Comfort-Bingern gehört.