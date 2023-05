Was läuft heute? | Never Seen Again, Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen, Ein Planet vor unserer Zeit

Never Seen Again

Terrance Williams wurde zuletzt gesehen, als er in ein Polizeiauto in Florida stieg. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Seine Mutter gibt die Hoffnung nicht auf, dass ihr Sohn noch lebt. Und sie ist in ihrer Situation nicht allein. Immer wieder verschwinden Menschen in den USA spurlos. Der Schauspieler und Filmproduzent Tyler Perry hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Hinterbliebenen zu helfen. Dabei herausgekommen ist die True-Crime-Serie „Never Seen Again“. Staffel 1 könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Verschwörungen — Die Wahrheit der Anderen

Reptilienmenschen, Aliens auf der Erde, Chip-Impfungen und 5G als Grund für die Coronapandemie: Die Liste der Verschwörungstheorien ist lang. Vieles davon kommt aus den USA und verbreitet sich von dort weiter. Wie die bekanntesten Verschwörungsmythen entstanden sind und wie sie sich trotz handfesten Gegenbeweisen verbreiten konnten, das zeigt jetzt eine neue Doku-Serie des ZDF. Alle sechs Folgen von „Verschwörungen — Die Wahrheit der Anderen“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Ein Planet vor unserer Zeit

Auch wenn noch lange nicht alles über Dinosaurier bekannt ist, ist eines sicher: Es gab sie wirklich. Wie der Stand der Wissenschaft zu den ausgestorbenen Reptilien ist, zeigt die zweite Staffel der Doku-Serie „Ein Planet vor unserer Zeit“. Und wer würde besser als Moderator passen als Sir David Attenborough? Denn der ist ja bekanntermaßen einer der berühmtesten Natur-Doku-Macher unserer Zeit. Ihr könnt Staffel 2 von „Ein Planet vor unserer Zeit“ ab sofort auf AppleTV+ streamen.

