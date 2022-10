Was läuft heute? | News-WG Challenge, Noah, Marilyn – Made in Hollywood

News-WG Challenge

Die eigene Beerdigung zu planen, gehört nicht zu den alltäglichen Aufgaben. Doch die News-WG um Maxi, Helene und Max stellt sich genau solchen Herausforderungen, um zum Beispiel herauszufinden, wie teuer das Sterben eigentlich ist. Oder sie beschaffen sich eine Waffe oder sie folgen einem Kondom in die Kanalisation, oder … Mehr davon gibt’s in der Reportage-Reihe der „News-WG Challenge“ in der ARD-Mediathek.

Noah

Von nächtlichen Visionen geplagt, will Noah seine Familie und alle Unschuldigen vor dem Zorn Gottes retten. Dafür muss er ein riesiges Boot bauen, doch auf dem ist nicht Platz für alle und das sorgt natürlich für eine Menge Unmut. Die Action-Kino-Adaption der Bibelgeschichte mit Russell Crowe in der Hauptrolle findet ihr ab heute bei Prime Video.

Marilyn – Made in Hollywood

Marilyn Monroe ist in den 50er Jahren ein Superstar und Sexsymbol. Hinter der Kunstfigur steckt Norma Jean Baker, die mit der ganzen Aufmerksamkeit um ihre Person nicht zurechtkommt. Die Doku „Marilyn – Made in Hollywood“ ist Teil des Thementags „Große Hollywood-Ikonen – Marilyn, Grace, Audrey“ auf Arte. Hier läuft um 21:45 Uhr auch die Doku über Marilyn Monroe oder ihr schaut sie direkt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.