Bild: Next Goal Wins | Hilary Bronwyn Gayle/Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved

Was läuft heute? | Next Goal Wins, Ruhe in Frieden, Der Menschenjäger — Neue Spuren des Göhrde-Mörders

Gewinnen oder Verlieren — Hauptsache ein Tor

Bei Disney+ geht es in „Next Goal Wins“ um den Kampf der Nationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa, die 31:0 gegen Australien verloren hat. In „Ruhe in Frieden“ auf Netflix versucht ein Mann unterzutauchen, um seine Familie zu retten. In der ARD-Mediathek gibt es „Neue Spuren des Göhrde-Mörders“.