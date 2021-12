Was läuft heute? | neXt, Selling Tampa, Ron läuft schief

neXt

Die künstliche Intelligenz „neXt“ hat sich selbstständig gemacht und bedroht nun die gesamte Menschheit. Um die KI zu stoppen und eine Katastrophe zu verhindern, tun sich ihr Entwickler und eine Cybersecurity-Agentin zusammen. Die Serie „neXt“ gibt’s jetzt auf Joyn+.

Selling Tampa

Luxusvillen, Drama und geballte weibliche Power: In „Selling Tampa“, einem Spin-off der Reality-Show „Selling Sunset“, wird eine Gruppe von Immobilienmaklerinnen bei ihrem (Arbeits-)Alltag begleitet. Anders als in „Selling Sunset“ befindet sich das Büro diesmal nicht in L.A., sondern in Tampa in Florida. Außerdem wird die Show diverser: Die Immobilienfirma wird nicht von weißen Männern, sondern von schwarzen Frauen geführt. Die erste Staffel von „Selling Tampa“ ist jetzt auf Netflix.

Ron läuft schief

Barney hat nicht besonders viele Freundinnen und Freunde und ist sozial ziemlich unbeholfen. Das soll sich ändern, als er den B-Bot Ron bekommt – ein sprechender Roboter, der sein bester Freund werden soll. Das Problem ist nur, dass Ron einige technische Probleme hat und nicht richtig funktioniert. Die animierte Familienkomödie „Ron läuft schief“ erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Den Film gibt es auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.