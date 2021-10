Bild: Night Teeth | Netflix © 2021

Was läuft heute? | Night Teeth, Side Effects, The Gloaming

Eine aufregende Nacht

Chauffeur Benny erlebt in „Night Teeth“ die wohl gruseligste und abenteuerlichste Nacht seines Lebens. In „Side Effects“ deckt Jude Law als Psychiater ein dunkles Geheimnis auf. Und ein Mord weckt in der Serie „The Gloaming“ bei der Ermittlerin Erinnerungen an die eigene Vergangenheit.