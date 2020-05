Bild: White Lines, Netflix | Des Willies

Was läuft heute? | Nightcrawler, White Lines & Happy Birthday, Thomas Gottschalk!

Das andere Nachtleben

In „Nightcrawler“ mimt Jake Gyllenhaal den Reporter, der sein Geld mit Videos von Unfällen verdient, in „Happy Birthday, Thomas Gottschalk“ feiern wir alle mit und in „White Lines“ verschlägt es uns nach Ibiza.