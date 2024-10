Nightcrawler

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) ist ein Kleinkrimineller, der eines Nachts auf den Job des Nightcrawlers stößt. Er jagt in Los Angeles nach Gewalttaten und macht Bilder, die er dann wiederum an Nachrichtenagenturen verkauft. Er taucht immer tiefer in die Unterwelt ein, doch als er bei einem Tatort vor der Polizei auftaucht und zufällig Fotos von den Tätern macht, könnte er selbst zum nächsten Fotoobjekt werden. Den Thriller „Nightcrawler“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Zeit der Narren

Die Narren haben ihren Ursprung im Christentum und wurden von der Kirche als Ketzerei abgestempelt. Schnell galten sie als Sonderlinge und Ausgestoßene. Aber genau das machte sie besonders: Sie stellten sich gegen die Mächtigen und wurden in der Gesellschaft und Kunst zu Symbolen für Andersartigkeit und Wandel. Die Doku „Zeit der Narren“ könnt ihr ab heute online first in der arte-Mediathek anschauen.

True Detective — Night Country

In der vierten Staffel der Anthologie-Serie „True Detective“ übernehmen Jodie Foster und Kali Reis die Hauptrollen der Ermittlerinnen. Im kalten Norden von Alaska sind acht Männer aus der arktischen Forschungsstation verschwunden. Doch je mehr sich die beiden Ermittlerinnen mit dem Fall beschäftigen, desto mehr Fragen wirft er auf. Alle Folgen der vierten Staffel „True Detective“ könnt ihr jetzt bei Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.