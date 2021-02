Was läuft heute? | Nightlife, Wie in alten Zeiten, White Boy Rick

Nightlife

Milo (Elyas M’Barek) ist Barkeeper. Und ein Partytier. Als er Sunny (Palina Rojinski) an seinem Tresen sitzen sieht, ist es um ihn geschehen. Doch das Kennenlernen läuft nicht so wie erwartet. Gemeinsam mit Milos Kollegen Renzo (Frederik Lau) stolpern die drei durch eine völlig chaotische Partynacht. Klappt’s trotzdem mit Milo & Sunny? „Nightlife“ könnt ihr jetzt mit Sky Ticket gucken!

Wie in alten Zeiten

Richard und Kate haben ihre Ehe an die Wand gefahren. Eigentlich fehlen nur noch die rechtlichen Details, um die Scheidung wirksam zu machen. Aber als ihre gemeinsames Vermögen entwendet wird, legen die beiden ihre Differenzen ad acta. Denn wenn Kate und Richard eins verbindet, dann ist es ihre kriminelle Energie. Also auf nach Paris, in die Stadt der Liebe. Dort wollen sie sich ihr Vermögen wiederholen. „Wie in alten Zeiten“, mit Pierce Brosnan und Emma Thompson, läuft heute um 20:15 Uhr bei ZDFneo.

White Boy Rick

Detroit 1984. Die Stadt ist schmutzig, rau und voller Kleinkrimineller und Gangster. Kein Wunder, dass der 14-jährige Rick erstmal dicht macht, als die Familie wieder in die Stadt zieht. Doch in kürzester Zeit wird Detroit seine Stadt, denn „White Boy Rick“ wird schnell zu einem legendären Drogenboss. Trotz seines jungen Alters. Die wahre Geschichte zeigt Netflix jetzt als Film mit Matthew McConaughey.

Was läuft heute?

