Was läuft heute? | Nightmare Alley, Zwischen den Zeilen, Bad Vegan

Nightmare Alley

Auf einem Jahrmarkt beginnt Stanton Carlisle ein neues Leben. Hier lernt er von einem Mentalisten-Paar, wie man ein Publikum manipuliert. Bald zieht es ihn in die große Stadt, wo er auf Lillith Ritter stößt. Die will mit ihm gemeinsame Sache machen, aber verschweigt Stanton auch so einige wichtige Informationen. „Nightmare Alley“ ist der neueste Film von Regisseur Guillermo del Toro mit Bradley Cooper und Cate Blanchett in den Hauptrollen. Ihr könnt den Psychothriller jetzt auf Disney+ streamen.

Zwischen den Zeilen

Alain will mit seinem Verlag endlich in der digitalen Welt ankommen. Dafür stellt er extra eine Beraterin ein – und fängt eine Affäre mit ihr an. Noch dazu kündigt er seinem Freund Léonard. Der ist Schriftsteller und muss jetzt erst mal seine Arbeit hinterfragen. Nebenbei hat auch er eine Affäre: ausgerechnet mit Alains Ehefrau. „Zwischen den Zeilen“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

Bad Vegan: Berühmt und Betrogen

Sarma Melngailis: „Königin der veganen Küche“, Besitzerin eines der ersten veganen Restaurants in New York – und sehr erfolgreich. Dann lernt sie einen Mann auf Twitter kennen, der ihr so einige Versprechungen macht. Doch anstatt sie und ihren Hund unsterblich zu machen, ruiniert er sie und ihr Geschäft. Die Dokuserie „Bad Vegan“ gibt’s jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.