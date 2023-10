Was läuft heute? | Nine Days, Was wir fürchten, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Nine Days

Neun Tage, in denen sie ein erfülltes Leben führen können, alle Ziele erreichen und sich Träume erfüllen. Neun Tage voller Liebe, Geborgenheit und Anerkennung. Doch bevor die Seelen auf die Erde dürfen, müssen sie bei Will (Winston Duke) und seinem Assistenten Kyo (Benedict Wong) ein paar Prüfungen bestehen. Danach ist der Weg frei. Das Fantasy-Drama „Nine Days“ stellt die großen existenziellen Fragen an das Universum und lädt ein, das eigene Leben zu hinterfragen. „Nine Days“ ist das Spielfilmdebüt des brasilianischen Filmemachers Edson Oda. Streamen könnt ihr das Drama ab heute bei Netflix.

Was wir fürchten

Eigentlich wollen Franka (Marie Leuenberger) und ihre Tochter Lisa (Mina-Giselle Rüffer) im Schwarzwald von vorn anfangen. Doch alles kommt ganz anders. Am Gedenktag des Amoklaufes an Lisas Schule werden die beiden Zeuginnen eines Selbstmordes. Und während Franka, die neue Polizeichefin, die Ermittlungen aufnimmt, erhält Tochter Lisa auf ganz anderem Weg Hinweise. Denn die Toten nehmen mit ihr Kontakt auf. Die sechsteilige Miniserie „Was wir fürchten“ findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Wütend und blutrünstig — so kennen wir Winnie the Pooh und seine Freundinnen und Freunde eigentlich so gar nicht. Aber in diesem Trash-Slasher verwandelt sich der süße honigschleckende Bär in einen hammerschwingenden Rächer. Vor fünf Jahren hat sein bester Freund Christopher Robin den Hundert-Morgen-Wald für sein Studium verlassen, nun kehrt er mit seiner Freundin Mary zurück und findet seine einstigen Freunde komplett verändert vor. Der Slasher-Movie „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ ist ab 18 Jahren freigegeben, ihr findet ihn ab heute bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.