Was läuft heute? | Nine Perfect Strangers, Vergiftete Wahrheit, Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Nine Perfect Strangers

Neun Menschen sind an Tiefpunkten in ihrem Leben angekommen und würden alles tun, um sich helfen zu lassen. In „Nine Perfect Strangers“ kommen sie für zehn Tage in einem Wellness-Resort zusammen, wo eher unübliche Entspannungstechniken angewendet werden. Doch schnell wird klar, dass nicht nur die Gäste ihre Geheimnisse haben, sondern auch die Leiterin des Resorts (Nicole Kidman) ein abgekartetes Spiel spielt. Die Drama-Serie gibt es ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Vergiftete Wahrheit

In „Vergiftete Wahrheit“ vermuten Farmer aus Cincinnati, dass ihre Kühe an Chemikalien im Trinkwasser sterben. Um die Sache aufzuklären, bitten sie den Anwalt Rob Bilott (Mark Ruffalo) um Hilfe. Der arbeitet allerdings genau für den Chemie-Konzern, bei dem die Farmer die Schuld vermuten. Trotz des Interessenkonflikts will Bilott den Fall aufklären – und riskiert damit sein Leben. Den Wirtschaftsthriller könnt ihr heute um 20:15 Uhr bei Sky Cinema Premieren sehen oder auf Abruf mit dem Sky Ticket.

Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Es ist ein reger Tag im Einkaufscenter – und dann fallen Schüsse. Wer hat geschossen und wie konnte es soweit kommen? „Am Anschlag – Die Macht der Kränkung” erzählt die Geschichten von den Menschen, die am Tag des Anschlags vor Ort waren. Hat eine dieser Personen auch geschossen? Die Mini-Serie von ZDFneo könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.