Was läuft heute? | No Escape, Just Mercy, Shazam! Fury of the Gods

No Escape

In der neuen Paramount+-Serie müssen die beiden Freundinnen Lana und Kitty plötzlich aus England fliehen, da sie dort mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Beide gelangen über Umwege auf eine Jacht, auf der andere junge Menschen wie sie versuchen, ihrer Vergangenheit zu entkommen und auf den Philippinen Party zu machen. Was zu Beginn nach einem entspannten Bootstrip aussieht, wird sehr schnell gefährlich, denn die Jacht ist nicht so sicher, wie alle dachten. Die Serie „No Escape“ startet heute auf Paramount+.

Just Mercy

„Just Mercy“ aus dem Jahr 2020 erzählt die Geschichte des afroamerikanischen Anwalts Bryan Stevenson. Nach seinem Abschluss in Harvard fängt er nicht wie geplant in einer renommierten Kanzlei an, sondern nimmt in Alabama an der Equal Justice Initiative teil, um zu Unrecht verurteilten Menschen zu helfen. Sein erster Fall ist der von Walter McMillian, der angeblich eine 18-Jährige ermordet haben soll. McMillian wird von Jamie Foxx gespielt, Bryan Stevenson von Michael B. Jordan. Das Drama „Just Mercy“ ist auf Prime Video verfügbar.

Shazam! Fury of the Gods

Für Fans von lustigen Superhelden-Filmen gibt es mit „Shazam! Fury of the Gods“ die Fortsetzung zum Film „Shazam!“ von 2019. In Teil zwei muss Superhelden-Neuling Billy Batson mit seinen Selbstzweifeln als Anführer der Shazam-Familie klarkommen, während er langsam realisiert, dass er und seine Geschwister doch nicht das Team sind, das er sich gewünscht hat. Als wäre das nicht genug, kommen auch noch die Töchter des Gottes Atlas auf die Erde, um den Stab zurückzufordern, der Billy und seiner Familie ihrer Kräfte verleiht. „Shazam! Fury of the Gods“ gibt es bei WOW.

Was läuft heute?

