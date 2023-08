Was läuft heute? | No Sudden Move, Breaking News in Yuba County, Unparteiisch

No Sudden Move

In den 50er-Jahren wimmelt es in Detroit vor Kleinkriminellen. Curt ist einer von ihnen und gerade frisch aus dem Gefängnis gekommen. Doch er hat schon einen neuen Auftrag: Er soll ein einziges Dokument aus einem Safe stehlen. Hört sich ganz leicht an, aber der Job läuft gewaltig schief und Curt ist plötzlich in etwas viel Größeres verwickelt. Den Film „No Sudden Move“ mit Don Cheadle, Benicio del Toro und Brendan Fraser findet ihr jetzt bei Netflix.

Breaking News in Yuba County

Sue Buttons war ihr Leben lang eine unscheinbare Vorstadtfrau. Bis zu dem Tag, als ihr Mann verschwindet — denn jetzt ist sie plötzlich so etwas wie ein lokaler Celebrity. Dieses neue Leben im Rampenlicht gefällt ihr viel besser und sie tut alles dafür, damit das auch so bleibt. „Breaking News in Yuba County“ könnt ihr bei Prime Video anschauen.

Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stehen nur selten im Rampenlicht. Und wenn, dann oft, weil eine Entscheidung von ihnen kritisiert wird. Doch für die Referees ist nicht nur der mentale Druck eine Herausforderung, auch sportlich verlangt der Job ihnen einiges ab. Die fünfteilige Dokuserie „Unparteiisch“ begleitet unter anderem Deniz Aytekin durch die Fußballsaison 2022/23. Ihr findet alle Teile in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

