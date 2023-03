Was läuft heute? | Nobody, Outlast, Chris Rock: Kill the Messenger

Nobody

Hutch Mansell scheint wie ein typischer Niemand. Er ist lebt mit seiner Familie in einer ruhigen Gegend und kann offenbar niemandem etwas antun. Doch als es jemand auf seine Familie abgesehen hat, zeigt Hutch sein wahres Ich: Er hat mehrere Jahre als Profi-Killer gearbeitet, bevor er den Job für das Familienleben an den Nagel gehängt hat. „Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk spielt in diesem Thriller die Hauptrolle. „Nobody“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Outlast

In dieser amerikanischen Reality-Show müssen 16 Menschen in der Wildnis Alaskas überleben. Wer nicht im Team arbeitet, verliert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Nur in Teams können die Teilnehmenden das Preisgeld gewinnen. Doch nicht alle sind von der Zusammenarbeit begeistert. Wer durchhält und welche Streitigkeiten in der Wildnis aufkommen, seht ihr in „Outlast“ auf Netflix.

Chris Rock: Kill the Messenger

2008 war Comedian Chris Rock mit seinem Programm „Kill the Messenger“ weltweit auf Tour. Für ein HBO-Special wurden die Highlights aus den Shows in Johannesburg, London und New York zusammen geschnitten. Die Show hat zwei Emmys gewonnen, darunter eine Auszeichnung für Chris Rock für das Beste Drehbuch für eine Comedy-Show. „Chris Rock: Kill the Messenger“ könnt ihr jetzt auf WOW gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.