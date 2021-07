Was läuft heute? | Noch nie in meinem Leben, Benjamin, Der Regenmacher

Noch nie in meinem Leben

Devi will endlich leben – und zwar so, wie eine typische US-amerikanische Teenagerin. Aber das ist nicht so einfach, wenn man eher Außenseiterin und Streberin ist und noch dazu eine ziemlich konservative Mutter hat. Mit der Hilfe ihrer Freundinnen klappt es dann doch ganz gut. Sogar so gut, dass sie sich jetzt zwischen zwei Jungs entscheiden muss. Wen sie wählt, seht ihr jetzt in der zweiten Staffel von „Noch nie in meinem Leben“ auf Netflix.

Benjamin

Benjamin kommt irgendwie nicht wirklich weiter. Sieben Jahre lang hat er an seinem neuen Film gearbeitet und die Premiere steht kurz bevor. Aber ihm kommen immer wieder Zweifel, ob der Film nicht doch ein Desaster wird. Dann trifft er auf den Sänger Noah und verliebt sich Hals über Kopf. Dabei passt das gerade so gar nicht in sein Leben. Oder vielleicht gerade deswegen doch? „Benjamin“ läuft um 23.25 Uhr im rbb Fernsehen und anschließend findet ihr ihn in der ARD-Mediathek.

Der Regenmacher

Als frischgebackener Anwalt hat Rudy Baylor es nicht leicht. Und schon bei seinem ersten großen Fall muss er sich gegen seine erfahrenen und kaltherzigen Kollegen durchsetzen. Der Sohn seiner Mandantin ist schwerkrank, aber die Versicherungsgesellschaft will nicht für die Behandlung aufkommen. Baylor zieht vor Gericht und will der Gerechtigkeit Genüge tun. Ob er damit Erfolg hat, seht ihr in „Der Regenmacher“ auf Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.