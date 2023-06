Was läuft heute? | Noch nie in meinem Leben, Kohlrabenschwarz, Saint X

Noch nie in meinem Leben

Devi ist eine Schülerin, die aufgrund ihrer amerikanischen Sozialisierung und ihrer indischen Eltern quasi in einer Dauer-Existenzkrise ist. Auch ihre Teenie-Probleme wie Liebeskummer spielen eine große Rolle in der Serie „Noch nie in meinem Leben“. In der vierten Staffel kommen auch noch Zukunftsängste dazu. Denn Devi und ihre Freundinnen sind bald fertig mit der High School und stehen vor der großen Frage: „Was kommt danach?“. Ihr könnt die vierte und letzte Staffel „Noch nie in meinem Leben“ jetzt bei Netflix gucken.

Kohlrabenschwarz

Michael Kessler spielt in der neuen Serie „Kohlrabenschwarz“ den Psychologen Stefan Schwab. Er ist komplett ausgelaugt, geschieden und leidet an Burn-out. Deshalb sucht er Ruhe in den bayrischen Voralpen. Doch diese Ruhe ist ihm nicht vergönnt. Nachdem sein Freund Thomas, der bei der Kripo arbeitet, ihn um Hilfe bittet, findet er sich auf einmal in einem realen Albtraum wieder. Märchen werden auf mysteriöse Art und Weise zur Realität und Stefan ist mittendrin in diesem Chaos. „Kohlrabenschwarz“ gibts jetzt bei Paramount+ zu sehen.

Saint X

In der Serie „Saint X“ fährt Alison mit ihrer Familie auf eine karibische Insel, um Urlaub zu machen. Doch für die Familie wird der paradiesische Urlaub zum Albtraum, nachdem Alison auf einmal tot in einer Bucht aufgefunden wird. Die Polizei geht von einem Unfall aus, aber die Familie ist sich sicher, dass es Mord war. Jahre später will Alisons kleine Schwester Claire der Sache auf den Grund gehen, weil sie den Vorfall immer noch nicht richtig verarbeitet hat. Die neue Serie „Saint X“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

