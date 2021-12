Was läuft heute? | Nomadland, Queer Eye – Staffel 6, Happy New Year

Nomadland

In „Nomadland“ übernimmt Frances McDormand die Rolle von Fern. Nachdem sie ihren Mann verloren hat und ihre Heimatstadt vor dem wirtschaftlichen Aus steht, beschließt sie, alle Zelte abzubrechen, und wohnt in ihrem Van. So zieht sie von Job zu Job und lernt abseits der Straße auf Camping- und Parkplätzen moderne Nomaden kennen, die alle ein ähnliches Schicksal teilen. Das Drama „Nomadland“ basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch. Und die Protagonisten des Buches spielen im teilfiktiven Film sich selber. Sehen könnt ihr das ganze jetzt bei Disney+.

Queer Eye – Staffel 6

Die „Fab 5“ sind zurück! Und das mit pandemiebedingter Verspätung, aber noch rechtzeitig im Jahr 2021. Nach Stationen unter anderem in Philadelphia und Japan verschlägt es sie nun nach Austin, Texas. Zwischen Squaredance und Cowboystiefel gibt es wieder ein Makeover für ausgewählte Texaner! Die sechste Staffel von „Queer Eye“ seht ihr ab jetzt bei Netflix.

Happy New Year

Einmal mit Hollywood-Stars Silvester feiern? Kein Problem! Startet einfach um 22:25 Uhr den Stream von „Happy New Year“ auf Sky Ticket. Im Episodenfilm erleben nämlich die Protagonisten alle in miteinander verwobenen Geschichten den Silvesterabend in New York, und wenn ihr alles richtig timed, dann stoßt ihr genau 00:00 Uhr mit Halle Berry, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Zac Efron und Sarah Jessica Parker auf das neue Jahr an.

Was läuft heute?

