Was läuft heute? | Notre-Dame, Auf den Spuren der Ku’damm-Raser, Bushido: Reset

Notre-Dame

In der Serie „Notre-Dame“ geht es um den Brand der Notre Dame Kathedrale im April 2019. Die Feuerwehr versucht den Brand irgendwie in Schacht zu halten. Aber die Serie erzählt die Geschichte nicht nur aus der Perspektive der Feuerwehrleute. Man begleitet außerdem viele Menschen in Paris, die während dem Brand mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Ihr könnt „Notre-Dame“ jetzt bei Netflix schauen.

Auf den Spuren der Ku’damm-Raser

In der elften Staffel ARD Crime Time „Auf den Spuren der Ku’damm-Raser“ geht es um die Autofahrer, die sich 2016 ein Wettrennen mitten in der Berliner Innenstadt geliefert haben. Nachdem ein Unbeteiligter dabei ums Leben gekommen ist, beginnt ein jahrelanger Prozess. Die elfte Staffel von ARD Crime Time „Auf den Spuren der Ku’damm-Raser“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Bushido: Reset

In der Doku-Reihe „Bushido: Reset“ wird der Rapper Bushido und seine Familie für 24 Monate begleitet. In dieser Zeit musste die Familie unter Personenschutz leben, weil Bushido sich in einem Rechtsstreit mit dem Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker befindet. Um dem Stress zu entkommen versucht die Familie einen Neuanfang in Dubai. Die Doku-Reihe „Bushido: Reset“ könnt ihr jetzt bei RTL+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.