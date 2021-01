Was läuft heute? | Notre Dame: Kampf gegen die Flammen, Kein Ort ohne dich, Kommissarin Heller

Notre Dame: Kampf gegen die Flammen

Notre Dame brennt!!! Diese Eilmeldung, ging in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 um die Welt. Bis heute ist der verkohlte Dachstuhl der Kathedrale nicht wiederhergestellt und auch die Umstände des Brandes sind nicht klar. National Geographics monumentale Rekonstruktion der Ereignisse gibt’s ab heute bei Disney+ zu sehen.

Kein Ort ohne dich

Sophia und Luke haben eigentlich ein romantisches Date draußen in der Natur. Schöne Aussicht, schöner Sonnenuntergang. Doch auf dem Rückweg kommen sie an einer Unfallstelle vorbei. Sie finden einen schwerverletzten Mann und holen Hilfe. Wie der Zufall es will, wird diese Begegnung mit dem alten Herren bei weitem nicht ihre letzte sein. „Kein Ort ohne dich“ könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen.

Kommissarin Heller

Die Krimi-Serie um die beliebte Kommissarin Heller kommt zum Ende. Nach der zehnten Folge ist Schluss. Aber, ein Fall bleibt noch zu lösen. Und der hat es in sich, wie sich das für ein Serienfinale gehört. Kommissarin Hellers letzte Ermittlungen könnt ihr heute Abend um 20:15 Uhr im ZDF miterleben.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.